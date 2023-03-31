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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230331/840258711.html
Денежная масса России в национальном определении в феврале выросла
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в феврале увеличился на 2,07%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1... ПРАЙМ, 31.03.2023
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в феврале увеличился на 2,07%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 марта 2023 года составил 83,956 триллиона рублей после 82,222 триллиона на 1 февраля. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 1,734 триллиона рублей.