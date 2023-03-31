МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в феврале увеличился на 2,07%, следует из данных ЦБ РФ.

Показатель на 1 марта 2023 года составил 83,956 триллиона рублей после 82,222 триллиона на 1 февраля. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 1,734 триллиона рублей.