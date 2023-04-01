МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против тридцати трех граждан РФ и 225 предприятий из России, следует из указа, опубликованного на его сайте. Global Times объяснила, как США сами подрывают свое могущество

Списки из 33 физических лиц и 225 компаний опубликованы в дополнениях к указу Зеленского №192/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", размещенного на сайте Зеленского.

На аналогичный срок вводятся и санкции в отношении юридических лиц за исключением четырех компаний: "Научнопроизводственное объединение "Електромашина" из Челябинска, "Бийское производственное объединение "Сибприбормаш" и "Нижнеломовский электромеханический завод" и "Славгородский завод радиоаппаратуры", которым только на пять лет ограничивается транзит товаров через территорию Украины, запрещается вывод капитала с территории страны и приватизация объектов на ее территории.

Также санкции введены санкции против экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, а также ряда лиц и компаний из РФ и других стран, всего более 1400 позиций, следует из другого указа.

Список из 1420 позиций опубликован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", опубликованном на сайте Зеленского.

Ранее ЕC также внес Богуслаева в список санкций.

Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.

Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.