МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Шри-Ланка отменила запрет на химудобрения и намерена закупать их в том числе в России с использованием расчетов в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана, во время визита в Россию уполномоченный отвечать и за другие отрасли. Названы главные направления инвестиций на Шри-Ланке для российского бизнеса

"Нынешний президент уже отменил это решение (о запрете химических удобрений – ред.). Цены на удобрения на Шри-Ланке сегодня более доступны для фермеров. Мы можем рассмотреть и закупку удобрений в России, что было бы более экономически выгодно для нашей страны, наш министр сельского хозяйства обсудит это с представителями России", — сказал он.

По его словам, в период с 2022 по 2023 власти страны одобрили закупки 150 тысяч тонн урины, 45 тысяч тонн хлорида калия и 36 тысяч тонн фосфатных удобрений.

"Расчеты мы могли бы вести в национальных валютах, поскольку на Шри-Ланке серьезный валютный кризис, у нас мало долларов", — добавил министр.

ЗАКУПКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Шри-Ланка намерена закупать в России локомотивы и вагоны для железнодорожного сообщения, а также отправлять в РФ специалистов для обучения их ремонту, рассказал Гунавардана. Шри-Ланка планирует продать национального перевозчика SriLankan Airlines

"Что касается конкретных закупок, то нам было бы интересно закупать локомотивы, вагоны, запчасти для них. Железные дороги на Шри-Ланке одни из старейших в Азии, у нас проложено 1,5 тысячи километров железных дорог, работает 368 станций. Мы планирует развивать сотрудничество с Россией в этой сфере и надеемся на поддержку России в получении подвижных составов, двигателей и оборудования для железных дорог", — сказал Гунавардана.

Он отметил, что как министр транспорта он хотел бы обсудить с представителями России отправку в страну специалистов со Шри-Ланки для обучения ремонту вагонов и локомотивов.

"Я бы хотел обсудить с представителями РФ семинары по ремонту локомотивов и вагонов, нам также интересно развитие мощностей по производству запасных частей. По этой теме нам бы хотелось сотрудничать с Российским университетом транспорта (МИИТ) и Железнодорожным техническим учебным центром Шри-Ланки (техническое училище на Шри-Ланке — ред.)", — подчеркнул министр.

ЗАКУПКА НЕФТИ

По словам Гунаварданы, Шри-Ланка продолжает диалог с Россией о возможных закупках нефти и газа, вопрос на повестке министерства энергетики государства. Шри-Ланка дала России гарантии от ареста самолетов и морских судов

"Шри-Ланка сегодня не закупает российские нефть и газ, но этот вопрос находится в повестке министерства энергетики нашей страны и в случае удачного завершения дискуссий по этой теме может быть найдено взаимовыгодное соглашение. Наши власти обсудят этот вопрос с ответственными лицами со стороны России", — сказал Гунавардана.

Он напомнил, что посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге еще ведет диалог с российским правительством о кредите на топливо, о котором просил еще предыдущий президент Шри-Ланки, но подробностей обсуждения министр не знает.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.