МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Несмотря на санкционное давление Москва и Минск продолжают эффективно сотрудничать на международной арене, указал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Белоруссии Александру Лукашенко, направленной по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Лукашенко рассказал о пользе от реализации союзных договоренностей

"Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси… Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета", — сказано в телеграмме.

Путин также отметил, что Москва и Минск планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, энергично совершенствуя механизмы Союзного государства. Путин заявил, что уверен в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов.

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии — счастья и процветания.