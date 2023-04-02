СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — ПРАЙМ. США, Великобритания и ЕС, являясь организаторами вооруженного конфликта на Украине, обязаны компенсировать ущерб и все убытки, понесенные Россией за время проведения ею спецоперации, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Украина сумела всерьез разозлить Европу, утверждает Le Figaro

"Нужно посчитать весь ущерб и предъявить Западу, всем организаторам этого конфликта. Что брать с той Украины? Да и кому там предъявлять претензии? На этой территории после спецоперации не будет никого из тех, кто есть сегодня. Не будет ни целостной Украины, ни ее полноправного преемника, я в этом убежден. Поэтому предъявлять нужно Западу — США, Великобритании, Евросоюзу. Они должны взять на себя ответственность за компенсацию всех убытков и издержек, которые понес Крым и понесет Россия в результате спецоперации", — сказал он.

Константинов также предостерег от повторения опыта Великой Отечественной войны, когда Советскому Союзу, потерявшему почти 30 миллионов человек и получившему разрушенную страну, выплатили минимальные контрибуции.

"По-хорошему немцы вместе с румынами и другими своими сателлитами до сих пор должны были бы их выплачивать нам. Но этого, к сожалению, не произошло", — пояснил он.