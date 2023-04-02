КИШИНЕВ, 2 апр — ПРАЙМ. Рост экономики Молдавии в 2023 году составит 2%, а прогнозируемая инфляция – 14%, заявила в интервью кишинёвскому телеканалу министр финансов республики Вероника Сирецяну-Врагалева.

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"Мы вступили в новый год после еще одного года болезненных для экономики страны кризисов. Госбюджет был социально-ориентированным. При этом страна столкнулась с разными вызовами, энергетическим кризисом, например. Но государство компенсировало выплаты населению по возможности. В бюджете на этот год также предусмотрены выплаты. Но ситуация непростая, потенциальный экономический рост в 2023 году составит 2%, и при инфляции в 14% социальная защита видится на данный момент недостаточной", — сказала Сирецяну-Врагалева в интервью телеканалу Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").

Министр заявила, что правительству удалось сэкономить 5 миллиардов леев (271,6 миллиона долларов) из выделенных на выплату компенсаций в холодное время года. По словам Сирецяну-Врагалевой, эти средства будут отложены на следующий отопительный сезон.

Глава молдавского Минфина также подчеркнула, что дефицит государственного бюджета в 2023 году составит 14 миллиардов леев (около 760 миллионов долларов). По ее словам, власти страны рассчитывают на поддержку западных партнеров.

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Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.