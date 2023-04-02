МОСКВА, 02 апр — ПРАЙМ. Бюджетные обязательства будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов, при этом дополнительные доходы бюджета РФ на конец марта составили 2,5 триллиона рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов. В Госдуму внесут законопроект о вкладах для малоимущих россиян

"Только накануне в казну поступило дополнительно 2,5 триллионов рублей. Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет", — сказал он в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-феврале, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей, а объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%

Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 триллиона рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 947 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей прошлого года. Как отмечало министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).