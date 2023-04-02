МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, отметив, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Россия продлила добровольное сокращение объемов добычи нефти

Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что, несмотря на санкционное давление, Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене.

"Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Днём единения народов России и Беларуси — праздником, который символизирует нерушимые узы братской дружбы, культурные, духовные и нравственные ценности, объединяющие россиян и белорусов. Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве", — говорится в телеграмме.

Он отметил, что к настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Белоруссии в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. По его словам, планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов.

"Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надёжную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируем действия на международной арене. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и преграды и продолжим работу по наращиванию союзнических связей между Россией и Беларусью", — добавляется в телеграмме.

Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго.