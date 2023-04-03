МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в промышленности 20 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте снизился до 47,1 пункта с 48,5 пункта в феврале, как и показала предварительная оценка, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Инфляция в еврозоне замедлилась по итогам марта

Официальные данные об этом опубликует компания S&P Global в понедельник, 3 апреля, в 11.00 мск.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США. Аналитики считают, что показатель в марте снизился до 47,5% с 47,7% в феврале.