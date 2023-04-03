МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Фестиваль Цинмин /праздник чистого света/    
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1кв2023) 19,2% 3,2% (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (1кв2023) 6 3 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1кв2023) 7 1 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1кв2023) 19 20 (факт)
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) -27,1% 4% (факт)
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -2% -1,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) 1,8% 0,2% (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 50,7 50,6
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 52 52
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 47,7 47,7
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 44,4 44,4
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 47,1 47,1
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 48 49,2
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 47,3 49,3
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (март) 49,1  
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март) 47,7 47,1
17:00 USD США — Индекс цен в производственном секторе от ISM (март) 51,3  
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (март) 53,6  
  RUB Банк Санкт-Петербург- закрытие реестра для ГОСА (27.04.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 10.05.2023) 0 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2021 11,81 (ао), 0,11 (ап) (1П2022) + 21,16 (ао), 0,22 (ап) (фин2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Группа Мать и дитя — финансовые результаты за 2022    