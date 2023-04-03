События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 апреля
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Фестиваль Цинмин /праздник чистого света/
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1кв2023)
|19,2%
|3,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (1кв2023)
|6
|3 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1кв2023)
|7
|1 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1кв2023)
|19
|20 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|-27,1%
|4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-2%
|-1,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|1,8%
|0,2% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|50,7
|50,6
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|52
|52
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|47,7
|47,7
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|44,4
|44,4
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|47,1
|47,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|48
|49,2
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|47,3
|49,3
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (март)
|49,1
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)
|47,7
|47,1
|17:00
|USD
|США — Индекс цен в производственном секторе от ISM (март)
|51,3
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (март)
|53,6
|RUB
|Банк Санкт-Петербург- закрытие реестра для ГОСА (27.04.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 10.05.2023)
|0 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2021
|11,81 (ао), 0,11 (ап) (1П2022) + 21,16 (ао), 0,22 (ап) (фин2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Группа Мать и дитя — финансовые результаты за 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230403/840267152.html