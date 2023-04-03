МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте снизился до 53,2 пункта с 53,6 пункта в феврале, демонстрируя тем не менее устойчивость улучшений условий деятельности во всем производственном секторе, говорится в сообщении S&P Global. Раскрыто, как коридор "Север — Юг" поможет бизнесу

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 53,2 пункта в марте по сравнению с 52,6 пункта в феврале, что свидетельствует о значительном улучшении условий деятельности в российском производственном секторе. Хотя темпы роста снизились по сравнению с февралем, они были одними из самых высоких с января 2017 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.