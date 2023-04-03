ПЕКИН, 3 апр — ПРАЙМ. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в первом и втором кварталах 2023 года на фоне восстановления экономики после пандемии могут составить 4,1% и 7,6% соответственно, следует из доклада исследовательского института Банка Китая. В США ужаснулись будущему, которое им готовят Россия и Китай

"В первом квартале 2023 года по мере ослабления влияния пандемии и неуклонной реализации мер стабилизации экономики, экономика Китая продолжит восстанавливаться, согласно прогнозам, темпы роста ВВП в первом квартале составят примерно 4,1%", — указано в докладе.

Отмечается, что в преддверии начала второго квартала китайская экономика полностью войдет в период восстановления после пандемии, ожидается, что сохранится хорошая динамика восстановления потребления, инвестиции в инфраструктуру и производство будут расти быстрыми темпами, а инвестиции в недвижимость постепенно стабилизируются.

"В сочетании с низкой базой за тот же период 2022 года (во втором квартале 2022 года ВВП вырос всего на 0,4% — ред.) ожидается, что во втором квартале этого года ВВП вырастет примерно на 7,6%", — добавили авторы доклада. Китай заявил о готовности сотрудничать с российской армией

Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая составит примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны. Так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста экономики КНР вполне могут составить 6%. По ее словам, правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, составлявшего примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).