МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Германии в иностранной валюте на уровне "AAA", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства. Глава ФСА: Германия хочет обойтись без российского газа следующей зимой

"Рейтинг Германии на уровне "ААА" отражает диверсифицированную экономику с высокой добавленной стоимостью, сильные государственные институты и устойчивое состояние бюджета", — поясняет Fitch.

Агентство отмечает, что Германия больше других крупных стран еврозоны пострадала от шока в энергетическом секторе и ограничений в цепочках поставок, но это влияние ослабло, в основном благодаря снижению цен на энергоносители и высоким уровням запасов газа в Европе.

Fitch по-прежнему ждет значительного замедления экономического роста страны, при этом по крайней мере рост будет, хоть и символический: прогноз динамики ВВП Германии по итогам текущего года был изменён до роста на 0,1% с ожидавшегося ранее снижения на 0,5%. А инфляция в Германии по итогам текущего года, как прогнозирует агентство, составит 5,8%.

Рейтинг Германии может быть понижен, предупреждает агентство, в случае неспособности стабилизировать объем государственного долга в среднесрочной перспективе, что может произойти в случае более серьезного продолжительного макроэкономического шока или давления на расходы.