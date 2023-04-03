МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана на уровне "BB+" с позитивным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Агентство Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне "AAA"

"Поддержку рейтингу оказывают значительный положительный торговый баланс Азербайджана, самый низкий государственный долг в группе стран-аналогов и гибкость финансирования за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния", — поясняет агентство.

Агентство уточняет, что позитивный прогноз отражает укрепление международных и бюджетных резервов благодаря высоким ценам на энергоносители, а также большую сдержанность в госрасходах, чем в предыдущие годы.

Fitch также прогнозирует замедление инфляции в стране до 10,3% в текущем году и 7,3% — в следующем.

При этом сдерживающим фактором для увеличения рейтинга выступают слабые показатели госуправления, недостаточная предсказуемость экономической политики, высокий уровень долларизации банковского сектора, сильная зависимость от углеводородного сектора и риск конфликта с Арменией.