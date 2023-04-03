МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов назвал санкционную политику абсурдной и сказал, что Западу стоит поскорее это понять. Силуанов рассказал о решении проблемы с замороженными активами россиян

В ходе беседы Силуанова с финансовым блогером Ксенией Падериной прозвучал вопрос о том, куда инвестировать средства.

"Надо ли вкладывать в "Газпром", "Роснефть" и так далее? Здесь многое будет зависеть от всего этого навеса из санкций, ограничений. Скорей бы они все уже — наши бывшие партнеры — поняли, что это абсурдность абсолютная — все эти санкции. Потому что они и нам, конечно, делают неприятно, но и себе в не меньшей степени. Поэтому политика (эта — ред.) абсолютно абсурдна", — сказал Силуанов.

"Чем больше будет свободы в торговле, в инвестициях, тем быстрее вырастут и компании, в том числе и такие наши сырьевые гиганты", — добавил он.