ТБИЛИСИ, 3 апр — ПРАЙМ. Экономический рост Грузии за два первых месяца текущего года составил 7,1%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании. Грузинский винодел рассказал, какое вино предпочитают россияне

"В январе-феврале у нас высокие темпы экономического роста — 7,1%. Этот показатель очень важен, особенно если учесть, что у нас был очень высокий, двузначный экономический рост в прошлом году", — заявил премьер.

Как отметил глава правительства, весомый вклад в высокий экономический рост внесла активность в различных направлениях, в том числе это строительство, финансовый сектор, торговля, транспорт и туризм.

По итогам прошлого года рост ВВП страны составил 10,1%.