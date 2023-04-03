МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему ожидает снижения годовой инфляции по итогам марта ниже 4%, при этом уже в мае она начнет постепенно возрастать, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. ЦБ предложил ограничить применение многоголосых акций

По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3% на 27 марта против 5,99% неделей ранее. ЦБ ранее прогнозировал, что годовая инфляция в России весной 2023 года может опуститься ниже 4% вследствие эффекта базы — по итогам первого квартала она может быть на уровне 3,6%, при этом минимальное значение ожидается в апреле.

"Мы это ожидали в февральском нашем прогнозе. Если посмотреть прогноз, который был, — прогнозное значение инфляции на конец первого квартала было ниже 4%", — прокомментировал он вопрос, может ли годовая инфляция снизиться ниже 4% уже по итогам марта.

"После того, как из расчета начнут выходить очень низкие значения инфляции, — май, июнь и так далее — темпы годовой инфляции будут постепенно возрастать. И наш прогноз на этот год остается 5-7%", — добавил Заботкин.

Он напомнил, что в прошлом году высокие значения по инфляции фиксировались в феврале-апреле.

"Соответственно, когда выходят эти рекордно высокие значения, у нас годовая инфляция замедляется. Начиная с мая и в последующие месяцы темпы роста цен были очень низкие и в ряде месяцев даже отрицательные, когда эти месяцы будут выходить из расчета годовой инфляции, темпы роста годовой инфляции будут повышаться", — заключил зампред ЦБ.