БРЮССЕЛЬ, 3 апр — ПРАЙМ. НАТО пока не видит изменений в размещении российского ядерного вооружения, требующих каких-либо ответных действий, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг. Финляндия вступит в НАТО 4 апреля

"НАТО сохраняет бдительность, мы внимательно следим за тем, что делает Россия, но до сих пор мы не наблюдали каких-либо изменений в позиционировании российского ядерного оружия, которое потребовало бы изменения нашего ядерного позиционирования", — сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО "не позволит себя запугать" и продолжит поддерживать Украину.

По его словам Столтенберга, НАТО внимательно следит за ситуацией вокруг потенциального развертывания российского ядерного оружия в Белоруссии и обеспечивает защиту всем союзникам.