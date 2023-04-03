ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на полгода экспортные ограничения для российских авиакомпаний Utair и AzurAir, следует из документов федерального регистра. ЕК готовит новый пакет помощи пострадавшим из-за украинского зерна фермерам

"Это постановление вступает в силу немедленно и длится 180 дней", — указано в обоих документах ведомства.

Там также отмечается, что копии указанных постановлений должны быть переданы Utair и AzurAir, а также опубликованы в федеральном регистре 4 апреля.

Ранее минторг продлевал действие экспортных ограничений в отношении обеих авиакомпаний в октябре 2022 года.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.