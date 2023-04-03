МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте уменьшился до 46,3% с февральских 47,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения индикатора лишь до 47,5%.

В то же время индекс занятости в промышленности страны в марте сократился до 46,9% с 49,1% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.