МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Фестиваль Цинмин /праздник чистого света/    
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,5% 0,456% (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (апрель) 3,6% 3,6% (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (февраль) 16,7 млрд евро 16 млрд евро (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 2,6 тыс -0,2 тыс
12:15 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль) -4% 1,5%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (февраль) 1,92 млрд канад. долл 1,7 млрд канад. долл
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (февраль) -1,6% -0,5%
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (февраль) 10,824 млн 10,4 млн
19:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
20:30 USD США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -6,076 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за март    
  RUB Московская биржа — закрытие реестра для ГОСА (27.04.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 12.05.2023, выборы наблюдательного совета ПАО) 0 — див-д 2021 4.84 (рекоменд. СД) — див-д 2022
24.3 RUB ФосАгро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 24.03.2023) 105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022) — див-д 2021/2022 318 (9м2022) + 465 (фин2022) — див-д 2022