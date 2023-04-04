События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 апреля
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Фестиваль Цинмин /праздник чистого света/
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,5%
|0,456% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (апрель)
|3,6%
|3,6% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (февраль)
|16,7 млрд евро
|16 млрд евро (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|2,6 тыс
|-0,2 тыс
|12:15
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль)
|-4%
|1,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (февраль)
|1,92 млрд канад. долл
|1,7 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (февраль)
|-1,6%
|-0,5%
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (февраль)
|10,824 млн
|10,4 млн
|19:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|20:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-6,076 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за март
|RUB
|Московская биржа — закрытие реестра для ГОСА (27.04.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 12.05.2023, выборы наблюдательного совета ПАО)
|0 — див-д 2021
|4.84 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|24.3
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 24.03.2023)
|105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022) — див-д 2021/2022
|318 (9м2022) + 465 (фин2022) — див-д 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230404/840276177.html