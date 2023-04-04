ДУШАНБЕ, 4 апр — ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что по итогам текущего года экономический рост в Таджикистане замедлится до 5,5% с 8% годом ранее, говорится в "Обзоре развития Азии", подготовленного АБР. МТС-банк запустил сервис переводов и платежей в Таджикистане

"Валовой внутренний продукт (ВВП) страны замедлится до 5,5% в текущем году с 8% роста в 2022 году", — говорится в документе. Аналитики АБР также прогнозируют, что экономический рост восстановится до 6,5% в 2024 году в зависимости от роста в горнодобывающей и других отраслях промышленности, а также облегченного налогового режима.

По словам постоянного представитель АБР в Таджикистане Шенни Кэмпбелл, рост ВВП страны в последние годы происходил в основном за счет расширения промышленности и строительства, в частности, горнодобывающей промышленности и государственных инвестиций. Она считает, что переход к цифровой экономике может ускорить экономический рост Таджикистана, улучшить государственные услуги, сократить экономическое и социальное неравенство и способствовать инновациям.

Согласно отчету, недостаточная и дорогостоящая цифровая связь — препятствие для цифрового развития в Таджикистане. Страна отстает от других стран региона по подписке на мобильный широкополосный интернет: в 2021 году только 44% домохозяйств были подписаны на него и лишь треть населения пользуется мобильным интернетом.

В документе предполагается, что целевые субсидии могут сделать подписку на интернет более доступной. Кроме того, обучающие курсы программирования и кодирования для молодых людей из отдаленных районов могут улучшить перспективы трудоустройства в стране и сократить трудовую миграцию.

"Правительство может рассмотреть возможность создания по всей стране центров обслуживания населения, в которых министерства и ведомства были бы объединены в единое целое для эффективного и прозрачного предоставления государственных услуг бизнесу и гражданам", — также отмечается в отчете.