МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Санкции — это надолго, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. Путин назвал задачу номер один для российских властей

"Хочу здесь отметить, что все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", — сказал он.

Президент отметил, что западные инициаторы санкций резко разорвали связи, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономической ситуации.

"Вы знаете, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Ее западные инициаторы пошли на резкий разрыв торгово-экономических и кооперационных связей. Но мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации, в том числе предприняли ряд необходимых шагов для замещения западной продукции аналогами российского или иностранного, из "дружественных" стран производства. Начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять новые механизмы льготного и проектного финансирования", — сказал он.

По словам российского лидера, работа в оперативном и крайне напряженном режиме дает позитивные результаты, наблюдается новый цикл роста отечественной экономики. Путин призвал добиться технологического суверенитета России

"Вот на предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей предприятия сказал замечательную фразу, он сказал: мы были вынуждены переходить к импортозамещению там-то, там-то, где мы раньше об этом и не думали. Вот эта фраза — она ключевой является: мы вынуждены. И вот я думаю, что если мы не были бы вынуждены, мы никогда этого и не сделали. А так делают коллеги, и получается", — пояснил Путин.

"Все перечислять, конечно, я не буду, только подчеркну, это была работа в оперативном, в целом я имею в виду по стране, крайне напряженном режиме. Уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, я об этом говорил в послании, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. Сегодня с учетом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности", — добавил президент.

Президент подчеркнул, что затягивать с реализацией программ поддержки промышленности нельзя, это вопрос национальной безопасности.

"Прошу правительство обеспечить эффективные инструменты поддержки обрабатывающей промышленности в необходимом объеме финансовых ресурсов и не затягивать с реализацией таких программ", — сказал он и подчеркнул, что от успешного решения задач промполитики во многом зависит формирование нового облика экономики страны, рынка труда, спрос на науку и отечественные технологии. Реальная зарплата в России вырастет на три — пять процентов, заявил Путин

"В целом это вопрос национальной безопасности", — заявил президент.

Он также призвал расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет.

"В целом нужно расширять финансовые преференции, меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии как производителям, так и потребителям такой продукции", — пояснил он и отметил, что нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования.

"И правительству необходимо составить его перечень и отработать порядок предоставления таких преференций", — заключил президент.