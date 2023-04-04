Путин заявил что санкции против России ввели надолго
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Санкции — это надолго, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
"Хочу здесь отметить, что все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", — сказал он.
Президент отметил, что западные инициаторы санкций резко разорвали связи, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономической ситуации.
"Вы знаете, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Ее западные инициаторы пошли на резкий разрыв торгово-экономических и кооперационных связей. Но мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации, в том числе предприняли ряд необходимых шагов для замещения западной продукции аналогами российского или иностранного, из "дружественных" стран производства. Начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять новые механизмы льготного и проектного финансирования", — сказал он.
По словам российского лидера, работа в оперативном и крайне напряженном режиме дает позитивные результаты, наблюдается новый цикл роста отечественной экономики.
"Вот на предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей предприятия сказал замечательную фразу, он сказал: мы были вынуждены переходить к импортозамещению там-то, там-то, где мы раньше об этом и не думали. Вот эта фраза — она ключевой является: мы вынуждены. И вот я думаю, что если мы не были бы вынуждены, мы никогда этого и не сделали. А так делают коллеги, и получается", — пояснил Путин.
"Все перечислять, конечно, я не буду, только подчеркну, это была работа в оперативном, в целом я имею в виду по стране, крайне напряженном режиме. Уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, я об этом говорил в послании, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. Сегодня с учетом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности", — добавил президент.
Президент подчеркнул, что затягивать с реализацией программ поддержки промышленности нельзя, это вопрос национальной безопасности.
"Прошу правительство обеспечить эффективные инструменты поддержки обрабатывающей промышленности в необходимом объеме финансовых ресурсов и не затягивать с реализацией таких программ", — сказал он и подчеркнул, что от успешного решения задач промполитики во многом зависит формирование нового облика экономики страны, рынка труда, спрос на науку и отечественные технологии.
"В целом это вопрос национальной безопасности", — заявил президент.
Он также призвал расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет.
"В целом нужно расширять финансовые преференции, меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии как производителям, так и потребителям такой продукции", — пояснил он и отметил, что нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования.
"И правительству необходимо составить его перечень и отработать порядок предоставления таких преференций", — заключил президент.
https://1prime.ru/state_regulation/20230404/840279266.html