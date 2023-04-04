ТУЛА, 4 апр — ПРАЙМ. Работа в оперативном и крайне напряженном режиме дает позитивные результаты, зафиксирован новый цикл роста экономики РФ. Россия не допускает излишней милитаризации экономики, заявил Путин

Выступая на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций, Путин заявил, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономической ситуации.

"Вот на предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей предприятия сказал замечательную фразу, он сказал: мы были вынуждены переходить к импортозамещению там-то, там-то, где мы раньше об этом и не думали. Вот эта фраза — она ключевой является: мы вынуждены. И вот я думаю, что если мы не были бы вынуждены, мы никогда этого и не сделали. А так делают коллеги, и получается", — сказал Путин.

"Все перечислять, конечно, я не буду, только подчеркну, это была работа в оперативном, в целом я имею в виду по стране, крайне напряженном режиме. Уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, я об этом говорил в послании, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. Сегодня с учетом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности", — добавил президент.