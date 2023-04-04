Губернатор Тульской области предложил распространить национальный режим на все закупки
ТУЛА, 4 апр — ПРАЙМ. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин предложил стимулировать спрос на отечественную продукцию, распространив национальный режим на все закупки.
Во вторник в Туле проходит президиум Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций. Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с рядом предложений.
По словам Дюмина, сейчас остро стоит вопрос о стимулировании спроса на отечественную продукцию.
"Для всех развитых стран политика протекционизма – это норма… И все больше стран этим умело пользуется в своих интересах, усиливая позицию собственных производителей при закупках, полностью игнорируя условия ВТО. Кроме того, инструмент оспаривания и защиты от неисполнения соглашений членами ВТО несколько лет не работает", — сообщил Дюмин.
По его словам, в сложившихся условиях России крайне важно активнее использовать возможности внутреннего рынка для развития отечественной промышленности. "Для этого необходимо полноценно включить национальный режим закупок", — подчеркнул Дюмин.
Он пояснил, что поддержка производителей электроники принята правительством на прошлой неделе, но основной объем промышленной продукции закупается не госорганами и бюджетными организациями по 44-ФЗ, а госкомпаниями и системообразущими организациями – по 223-ФЗ.
"Для них приоритет российских товаров по отношению к иностранным аналогам должным образом не прописан… Для решения этой проблемы предлагаем распространить национальный режим на все закупки, тем более что механизм министерством промышленности и торговли РФ в рамках 44-ФЗ отработан", — заявил губернатор.
https://1prime.ru/state_regulation/20230404/840281098.html