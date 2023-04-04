ТУЛА, 4 апр — ПРАЙМ. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин предложил стимулировать спрос на отечественную продукцию, распространив национальный режим на все закупки. Путин высказался об ушедших из России компаниях

Во вторник в Туле проходит президиум Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций. Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с рядом предложений.

По словам Дюмина, сейчас остро стоит вопрос о стимулировании спроса на отечественную продукцию.

"Для всех развитых стран политика протекционизма – это норма… И все больше стран этим умело пользуется в своих интересах, усиливая позицию собственных производителей при закупках, полностью игнорируя условия ВТО. Кроме того, инструмент оспаривания и защиты от неисполнения соглашений членами ВТО несколько лет не работает", — сообщил Дюмин.

По его словам, в сложившихся условиях России крайне важно активнее использовать возможности внутреннего рынка для развития отечественной промышленности. "Для этого необходимо полноценно включить национальный режим закупок", — подчеркнул Дюмин.

Он пояснил, что поддержка производителей электроники принята правительством на прошлой неделе, но основной объем промышленной продукции закупается не госорганами и бюджетными организациями по 44-ФЗ, а госкомпаниями и системообразущими организациями – по 223-ФЗ.

"Для них приоритет российских товаров по отношению к иностранным аналогам должным образом не прописан… Для решения этой проблемы предлагаем распространить национальный режим на все закупки, тем более что механизм министерством промышленности и торговли РФ в рамках 44-ФЗ отработан", — заявил губернатор.