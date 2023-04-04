МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Реализация запланированных инвестпроектов проектов в российской Арктике до 2035 года обеспечит прирост ВВП России более чем на 30 триллионов рублей и дополнительные налоговые поступления более чем на 10 триллионов, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". В МИД прокомментировали данные о подготовке США к конфликтам в Арктике

"Несмотря на то, что из-за внешнего давления и санкционных ограничений российские компании были вынуждены сдвинуть сроки ввода по ряду крупных проектов, все они находятся в стадии реализации и, уверен, будут успешно завершены… Реализация заявленных инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации до 2035 года обеспечит прирост ВВП на более чем 30 триллионов рублей и принесет более 10 триллионов рублей дополнительных налоговых поступлений", — пишет Новак.

К примеру, отметил вице-премьер, сегодня более половины грузопотока по Северному морскому пути (СМП) составляет сжиженный природный газ, обладающий потенциалом дальнейшего развития. Так, в планах у "Новатэка" "реализация проектов "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "Обский ГХК", "Юрхаровнефтегаз", заметил Новак. В "Новатэке" рассказали о готовности первой линии "Арктик СПГ — 2"

В то же время, "Газпром нефть" ведет проект по вывозу нефти с месторождения "Новый порт". В 2024 году здесь планируется добыть 5,08 миллиона тонн сырья, рассказал вице-премьер. "Норильский никель" использует СМП для вывоза продукции своих предприятий, а также для транспортировки грузов снабжения. "В 2023 году планируется вывезти по СМП 2,3 миллиона тонн грузов, в 2024 году — уже 2,4 миллиона тонн", — отметил он.

ООО "Северная звезда" ведет проект по добыче угля с Сырадасайского месторождения. Первая партия с него отгружена в октябре 2022 года, в 2024 году планируется вывозить 3,5 миллиона тонн, с 2030 года — 10 миллионов тонн. Кроме того, на Таймыре в Енисейском заливе ООО "Восток Ойл" ведет строительство порта Бухта Север для организации инфраструктуры по добыче и вывозу нефти.

В 2019 году принято решение об освоении месторождений Баимской рудной зоны, завоз строительных грузов для которого планируется с текущего года. С 2029 года перевозки готовой продукции с проекта составят 1,809 миллиона тонн, а в 2030 году планируется транспортировать 1,863 миллиона тонн.