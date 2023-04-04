ТУЛА, 4 апр — ПРАЙМ. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин предложил пересмотреть таможенные пошлины с целью поддержки российских компаний, которые активно работают на импортозамещение. В Туле предложили сделать российскую продукцию приоритетом во всех закупках

Во вторник в Туле проходит президиум Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций. Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с рядом предложений. Одно из предложений касалось изменения таможенно-тарифного регулирования.

"Экономическая агрессия в отношении России усиливается. Тем мощнее должна быть поддержка компаний, которые активно работают в импортозамещении и, невзирая на все сложности, идут в новые инвестиционные проекты. Таможенно-тарифное регулирование сейчас далеко не всегда позволяет организовывать производство внутри страны", — заявил Дюмин.

Так, по его словам, "ввоз сырья для производства стекловолокна облагается пошлиной в 13%, а готовой продукции этого сырья — 5%". "США и Китай импортируют электродвигатели с пошлиной 8,4%, а в России многие предприятия делают такую же продукцию и готовы к новой номенклатуре и улучшению технических характеристик. Но вот импортная пошлина — нулевая. И возникает вопрос – зачем промышленникам производить оборудование, если выгодно купить и привезти уже готовую продукцию", — подчеркнул тульский губернатор.

Дюмин отметил, что возможности для импорта сегодня есть, "но с учетом обстановки, мы уже завтра можем этого лишиться". По его словам, решения по регулированию таможенно-тарифной политики зачастую индивидуальны, но внешнеэкономические реалии требуют проанализировать качество этих решений.

"Мы предлагаем поручить Минэкономразвития и отраслевым ведомствам в течение полугода выработать необходимые решения и внести на рассмотрение… предложения по пересмотру таможенных пошлин, в том числе с внедрением новых кодов классификаций, особенно в отношении продукции из недружественных стран ", — сказал Дюмин. По его словам, предлагаемые решения можно внедрять в течение переходного периода, чтобы не обрушить производственные технологии российских предприятий.