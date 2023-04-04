Финляндия передала США документ о присоединении к НАТО и стала 31-м членом альянса
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник вручил США документ о присоединении страны к НАТО, что фактически означает окончание формальной части процедуры.
Трансляция церемонии велась на сайте НАТО.
Североатлантический договор предусматривает, что документы о присоединении новых членов хранятся в США.
"С получением этого документа, мы можем объявить Финляндию 31-м членом Североатлантического договора", — сказал Блинкен.
Ожидается, что церемония присоединения Финляндии завершится торжественным поднятием национального флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры НАТО.
Вступление Финляндии в альянс происходит в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне.
В канцелярии президента Финляндии Саули Нийнисте заявили, что членство республики в альянсе не направлено против кого-либо.
"Оно также не меняет основ и целей внешней политики и политики безопасности Финляндии. Финляндия — стабильная и предсказуемая скандинавская страна, которая стремится к мирному разрешению споров. Принципы и ценности, важные для Финляндии, будут и в будущем определять нашу внешнюю политику", — сказано в заявлении канцелярии.
Отмечается, что самый значительный вклад Финляндии в НАТО — защита собственной территории.
"В то же время очевидно, что наиболее значительный вклад Финляндии в коллективное сдерживание и оборону НАТО основан на безопасности и обороне нашей собственной территории. В этом отношении финская концепция всеобъемлющей безопасности сохраняет свою ценность. Но мы больше не делаем эту работу в одиночку", — говорится в документе.
https://1prime.ru/state_regulation/20230404/840282119.html