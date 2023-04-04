МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник вручил США документ о присоединении страны к НАТО, что фактически означает окончание формальной части процедуры. В НАТО прокомментировали ситуацию с размещением российского ядерного оружия

Трансляция церемонии велась на сайте НАТО.

Североатлантический договор предусматривает, что документы о присоединении новых членов хранятся в США.

"С получением этого документа, мы можем объявить Финляндию 31-м членом Североатлантического договора", — сказал Блинкен.

Ожидается, что церемония присоединения Финляндии завершится торжественным поднятием национального флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры НАТО.

Вступление Финляндии в альянс происходит в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне.

В канцелярии президента Финляндии Саули Нийнисте заявили, что членство республики в альянсе не направлено против кого-либо.

"Оно также не меняет основ и целей внешней политики и политики безопасности Финляндии. Финляндия — стабильная и предсказуемая скандинавская страна, которая стремится к мирному разрешению споров. Принципы и ценности, важные для Финляндии, будут и в будущем определять нашу внешнюю политику", — сказано в заявлении канцелярии.

Отмечается, что самый значительный вклад Финляндии в НАТО — защита собственной территории.

"В то же время очевидно, что наиболее значительный вклад Финляндии в коллективное сдерживание и оборону НАТО основан на безопасности и обороне нашей собственной территории. В этом отношении финская концепция всеобъемлющей безопасности сохраняет свою ценность. Но мы больше не делаем эту работу в одиночку", — говорится в документе.