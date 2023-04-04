МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Были предприняты попытки задавить Россию санкциями, но ничего не вышло, при этом нужно помнить, что идет "борьба вдолгую", заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Путин заявил, что санкции — это надолго

"Нас попробовали задавить санкциями — у них ничего не получилось. Но мы должны помнить, что эта борьба вдолгую. Это вопрос конкурентноспособности нашей страны, это вопрос места, которое страна может и должна занимать в мировой экономике", — сказал Кириенко в ходе мероприятия по запуску пятого юбилейного сезона конкурса "Лидеры России".

Кириенко напомнил, что на сегодняшний день финалисты и победители конкурса "Лидеры России" участвуют добровольцами в спецоперации, помогают в госпиталях, работают в органах управления в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.