МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Были предприняты попытки задавить Россию санкциями, но ничего не вышло, при этом нужно помнить, что идет "борьба вдолгую", заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Президент РФ Владимир Путин

Путин заявил, что санкции — это надолго

"Нас попробовали задавить санкциями — у них ничего не получилось. Но мы должны помнить, что эта борьба вдолгую. Это вопрос конкурентноспособности нашей страны, это вопрос места, которое страна может и должна занимать в мировой экономике", — сказал Кириенко в ходе мероприятия по запуску пятого юбилейного сезона конкурса "Лидеры России".

Кириенко напомнил, что на сегодняшний день финалисты и победители конкурса "Лидеры России" участвуют добровольцами в спецоперации, помогают в госпиталях, работают в органах управления в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.