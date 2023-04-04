В ЕЦБ рассказали о влиянии повышения ставок на финансовые условия
Прдеставитель ЕЦБ Махлуф: повышение ставок оказывает заметное влияние на финансовые условия
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Повышение процентных ставок Европейского центрального банка оказывает заметное влияние на финансовые условия и руководители ЕЦБ должны помнить о более долгосрочном эффекте повышений ставок при принятии решения касаемо дальнейших действий. Об этом во вторник заявил член Управляющего совета Европейского центрального банка Габриель Махлуф.
"Мы должны помнить о более долгосрочном эффекте настроек денежно-кредитной политики для экономического роста и инфляции. Важно оценить, как решения в отношении денежно-кредитной политики, которые были приняты до настоящего момента, влияют на экономику при принятии дальнейших решений", — сказал он.
Махлуф, который также является главой центрального банка Ирландии, добавил, что ЕЦБ "должен быть готов принять необходимые меры", чтобы обеспечить возврат инфляции к целевому уровню в среднесрочной перспективе, и что ставки должны оставаться на ограничительных уровнях в целях ослабления спроса".