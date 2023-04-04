МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Повышение процентных ставок Европейского центрального банка оказывает заметное влияние на финансовые условия и руководители ЕЦБ должны помнить о более долгосрочном эффекте повышений ставок при принятии решения касаемо дальнейших действий. Об этом во вторник заявил член Управляющего совета Европейского центрального банка Габриель Махлуф. Французы возмутились новыми покупками Украины за счет ЕС

"Мы должны помнить о более долгосрочном эффекте настроек денежно-кредитной политики для экономического роста и инфляции. Важно оценить, как решения в отношении денежно-кредитной политики, которые были приняты до настоящего момента, влияют на экономику при принятии дальнейших решений", — сказал он.

Махлуф, который также является главой центрального банка Ирландии, добавил, что ЕЦБ "должен быть готов принять необходимые меры", чтобы обеспечить возврат инфляции к целевому уровню в среднесрочной перспективе, и что ставки должны оставаться на ограничительных уровнях в целях ослабления спроса".