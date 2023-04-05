МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по социальной политике решил вернуть авторам законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России со следующего года составит 19 242 рубля. Голикова рассказала, как обеспечить рост МРОТ

Решение связано с отсутствием отзыва правительства.

Инициатива была выдвинута главой думского комитета по вопросам семьи Ниной Останиной и ее заместителем Марией Дробот. Согласно документу, дополнительные расходы бюджета на повышение зарплат бюджетников в следующем году составят 18,5 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что с 1 января 2024 года будет проведено еще одно повышение МРОТ вдобавок к запланированному, в результате которого минимальный размер оплаты труда вырастет на десять процентов и составит 19,2 тысячи рублей.