МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Сфера услуг Германии в марте росла самыми быстрыми темпами с мая прошлого года, так как повысившийся спрос подстегнул создание рабочих мест. На это указывают данные S&P Global, опубликованные в среду. Индекс деловой активности в еврозоне вырос до 53,7 пункта

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в марте вырос до 53,7 против 50,9 в феврале. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности по сравнению с предыдущем месяцем.

"Сфера услуг Германии продемонстрировала рост в конце первого квартала, при этом усиление деловой активности набирает обороты, так как спрос продолжает восстановление после затишья в конце прошлого года", — отмечает Пол Смит, заместитель экономического директора S&P Global.

Однако пока сложно сказать, будет ли этого достаточно, чтобы предупредить падение ВВП в течение второго квартала подряд, то есть избежать технической рецессии.

"Так как доверие в деловых кругах в марте не растет, а новые производственные заказы остаются под давлением, умеренный рост экономики — это максимальный результат, на который мы можем надеяться в следующем квартале", — говорит Смит.

Общие темпы инфляции закупочных цен и темпы повышения отпускных цен поставщиками услуг снизились, но остаются на повышенных уровня по историческим меркам.

"Рост цен в сфере услуг замедляется, но темпы инфляции остаются устойчиво высокими, указывая на сильное давление базовых цен и на потенциальное продолжение повышения процентных ставок", — добавляет Смит.

Составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) в марте вырос до 52,6 против 50,7 в феврале. В основном этот рост был обеспечен сферой услуг, хотя в производственном секторе производство тоже немного выросло.