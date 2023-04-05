МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Опубликованный в среду прогноз ведущих экономических институтов предполагает, что экономика Германии, как ожидается, избежит рецессии и продемонстрирует небольшой рост в 1-м квартале этого года. В ФРГ намерены к 2030 году сократить потребление энергии на 26,5 процента

Как и говорилось в сообщении Reuters во вторник, согласно совместному прогнозу институтов, в 1-м квартале ВВП Германии вырос на 0,1% после сокращения на 0,4% в 4-м квартале прошлого года.

"Экономические последствия спада, наблюдавшегося прошедшей зимой, вероятно, оказались менее сильными, чем ожидалось", сказал глава отдела прогнозирования института Ifo Тимо Вольмершейзер. По его словам, в основном это было обусловлено менее существенным ослаблением покупательной способности в результате значительного падения цен на энергоносители.

По новому прогнозу институтов, в этом году экономика Германии вырастет на 0,3%, а не сократится на 0,4%, как они полагали осенью.

"Существенного замедления инфляции еще придется подождать, так как обусловленная спросом инфляция вряд ли скоро замедлится", — сказано в докладе институтов. Такой вывод основан на оценке принимаемых властями мер и ожидаемого роста зарплат.

Институты также прогнозируют, что темп инфляции замедлится с 6,9% в прошлом году до 6,0% в этом году и до 2,4% в 2024 году благодаря снижению цен на энергоносители.

Несмотря на проблемы банковского сектора, ЕЦБ, видимо, продолжит повышать процентные ставки. "Эта нестабильность не оказала какого-либо влияния на наши прогнозы", — сказал Вольмершейзер

По его словам, если все же нестабильность в банковском секторе усилится, за этим последует сокращение предложения кредитов, что, возможно, заставит ЕЦБ прекратит ужесточать условия финансирования, и в результате чего инфляция будет оставаться повышенной более длительный период времени.