МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 28 марта по 3 апреля ускорилась до 0,13%, с начала года потребительские цены выросли на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция в России замедлилась

"За период с 28 марта по 3 апреля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала апреля – 100,06%, с начала года – 101,60%", — говорится в документе.

По данным Росстата, рост цен на плодоовощную продукцию несколько ускорился по сравнению с предыдущей неделей — в среднем до 1,3% с 1%. При этом огурцы подорожали на 6%, помидоры – на 0,7%, яблоки – на 0,6%, бананы – на 0,5%. В то же время цены на лук снизились на 1%, свеклу – на 0,8%, картофель – на 0,7%, морковь – на 0,3%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 13 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка — на 0,68%. Кроме того, подешевел чай — на 0,47%, свинина — на 0,43%, мука — на 0,25%, мясо кур — на 0,2%, маргарин — на 0,18%. Также снизились цены на вареную колбасу, вермишель, соль, сыры — на 0,1%.

Подорожали 20 наименований продуктов, сильнее всего сухие молочные смеси для детского питания — в среднем на 0,5%. Следом идут овощные консервы для детского питания – они выросли в цене на 0,45%, рис — на 0,43%, мороженая рыба, баранина, яйца — в среднем на 0,3%, творог — на 0,26%. Также подорожали говядина, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – в среднем на 0,2%; полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, молоко, печенье, пшено – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости резкий рост цен зафиксирован на туалетную бумагу — она подорожала на отчетной неделе на 0,56% после удорожания на 0,07% на предыдущей. Также подорожали сухие корма для домашних животных — на 0,3%, зубные пасты и щетки — на 0,32% и 0,24% соответственно, пеленки для новорожденных — на 0,21%, спички и туалетное мыло – на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на шампуни – на 0,4%, майки и футболки мужские, футболки и джинсы для детей – на 0,1%. При этом цены на детские подгузники снизились на 0,1%.

Цены на электропылесосы на отчетной неделе выросли на 0,45%, на телевизоры — снизились на 1,48%, на смартфоны — практически не изменились. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 28 марта по 3 апреля выросла на 0,02%, иностранного — на 0,12%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,02%, на дизельное топливо – снизились на 0,05%.

Росстат за период с 28 марта по 3 апреля зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. В том числе противовирусный препарат "Эргоферон" подорожал на 0,56%, мазь "Левомеколь" — на 0,5%, корвалол — на 0,46%, нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" — на 0,43%, поливитамины — на 0,39%. Подешевели отечественный анальгин и валидол — на 0,54% и 0,4% соответственно.

Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 1,6% после снижения на 3,14% на предыдущей отчетной неделе.