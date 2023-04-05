МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская экономика не рухнут, несмотря на оказываемое на них извне давление в виде ограничительных мер. Лукашенко рассказал о пользе от реализации союзных договоренностей

"Мы все это преодолеем. Тот, кто надеялся и прогнозировал, что мы рухнем… Ничего мы не рухнули. Да, будет непросто. А когда было просто? Мы выдержим и сделаем все… Все мы преодолеем. Надо немножко времени", — сказал Лукашенко в среду во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что две страны в состоянии решить даже те проблемные вопросы, которые возникли в сфере микроэлектроники на фоне западных санкций.

"Даже в микроэлектронике… Год назад, встречаясь…, мы обсуждали, что нам делать… Оказывается, и здесь нашли возможности работать: и ракеты летают, и боевая техника передвигается и у вас, и у нас", — продолжил белорусский президент.

Он также привел пример сельского хозяйства. "Все пугали голодом и холодом. И что? Сегодня уже в России хлеб некуда девать. Когда такое было? Такой урожай огромный. Точно так же будет и в промышленности", — сказал глава белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул, что тема импортозамещения все больше приобретает актуальность.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.