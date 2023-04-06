МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам 2022 года исполнен с профицитом в 1,103 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты по итогам анализа исполнения бюджета ПФР за 2022 год. Счетная палата оценила эффективность платформы "Работа в России"

"За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей, в том числе по распределительной составляющей – 1 088 032,86 миллиона рублей и по накопительной составляющей – 15 487,32 миллиона рублей", — говорится в документе.

Кроме того, контрольное ведомство отмечает, что за 2022 год в бюджет ПФР поступило 12,478 триллиона рублей, что на 2,684 триллиона рублей (на 27,4%) больше, чем за 2021 год.

Расходы ПФР в 2022 году, как подсчитали аудиторы, составили 11,374 триллиона рублей. "По сравнению с 2021 годом расходы выросли на 1 249 256,19 миллиона рублей (на 12,3%), что связано с предоставлением ПФР с 2022 года новых полномочий по выплате 16 пособий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, индексацией размеров государственных и страховых пенсий, размеров иных социальных выплат", — добавляет Счетная палата.

Также в аналитической записке указывается, что бюджет Фонда социального страхования (ФСС) по итогам 2022 года вместо планировавшегося дефицита исполнен с профицитом в 119,865 миллиарда рублей.

"Бюджет ФСС при прогнозируемом дефиците в объеме 44 038,61 миллиона рублей исполнен с дефицитом в объеме 119 865,10 миллиона рублей. Финансирование дефицита осуществлялось за счет остатков средств бюджета ФСС, образовавшихся на начало 2022 года. За 2022 год остатки уменьшились в 2,45 раза и на 1 января 2023 года составили 82 460,41 миллиона рублей", — сказано в документе.

За 2022 год в бюджет ФСС поступили доходы в объеме 1,030 триллиона рублей, что на 27,9% показателя 2021 года. Аудиторы поясняют, что снижение связано с уменьшением межбюджетных трансфертов.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в объеме 256,558 миллиарда рублей, что в 3,1 раза меньше поступлений, чем за 2021 год. "Значительное снижение трансфертов связано с уменьшением расходных обязательств бюджета ФСС на обеспечение социальных выплат отдельным категориям граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и объема трансферта на сбалансированность бюджета ФСС", — поясняют аудиторы.

Кроме того, как отмечают в Счетной палате, расходы ФСС в 2022 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 12,7% раза и составили 1,149 триллиона рублей.

Также в записке указывается, что количество работающих пенсионеров в 2022 году составило 8,101 миллиона, что на 380,79 тысяч человек меньше, чем в 2021 году, говорится в аналитической записке Счетной палаты по итогам анализа исполнения бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за январь-декабрь 2022 года.

"По состоянию на 31 декабря 2022 года в ПФР на учете состояли 41 795,22 тысяч получателей пенсий, из которых 37 820,52 тысяч человек — получатели страховых пенсий, из них 34 293,94 тысяч человек — получатели страховых пенсий по старости. Число работающих пенсионеров по сравнению с 31 декабря 2021 года уменьшилось на 380,79 тысяч человек и составило 8 100,98 тысяч человек", — сообщают аудиторы.

Как отмечают в контрольном ведомстве, "с учетом индексации с 1 января 2022 года на 8,6% и с 1 июня 2022 года на 10%, средний размер страховой пенсии по старости на 31 декабря 2022 года составил 19 808,28 рубля, а средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера — 20 842,21 рубля".

В 2022 году министерство труда и социальной защиты РФ предложило объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд России. Объединенный фонд позволит повысить доступность всех услуг, которые предоставляли ПФР и ФСС, обеспечить более высокий стандарт сервиса, повысить прозрачность управления, а также ускорить цифровую трансформацию социальной сферы и сократить расходы на содержание внебюджетных фондов. Объединенный фонд начал работу 1 января 2023 года.