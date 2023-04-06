МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Свыше 40 миллионов россиян с начал года оформили полис ОМС в электронной форме через портал "Госуслуг", сообщило Минцифры. На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля

Услуга доступна с января для жителей всех регионов. Чтобы воспользоваться ею, необходимо подтвердить свою учетную запись на портале.

Если пользователь уже сохранил данные полиса в своем профиле, то цифровая версия будет загружена в автоматическом режиме. Если полиса нет его можно оформить, подав соответствующее заявление. Документ будет готов за один рабочий день, отметили в ведомстве.

Информация о полисе ОМС будет автоматически вводиться при записи в больницу или прикреплении к поликлинике. Электронный документ можно будет предъявлять, просто показав его на экране телефона, добавляется в сообщении.