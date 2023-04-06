В Госдуме предложили создать законодательную базу для работы ИИ
Депутат Ткачев предложил создать законодательную базу для работы искусственного интеллекта
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Необходимо подготовить законодательную базу для работы нейросетей вместо того, чтобы запрещать эти технологии, считает член думского комитета по информационной политике Антон Ткачев, представляющий фракцию "Новые люди".
Он напомнил, что в Италии уже законодательно ограничили работу популярного чат-бота ChatGPT в связи с нарушениями при сборе данных о пользователях, а теперь такой шаг рассматривают и в Германии.
"И пока все остальные запрещают, здесь мы могли бы опередить и использовать нейросети во благо", — заявил Ткачев в Госдуме.
По его словам, таким образом Россия сможет подать пример всему миру.
Ткачев подчеркнул, что главным шагом станет разработка законов, которые обеспечат нормальную работу ИИ в стране. Еще одна необходимая мера – ограничение использования алгоритмами персональных данных, добавил он.