МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Необходимо подготовить законодательную базу для работы нейросетей вместо того, чтобы запрещать эти технологии, считает член думского комитета по информационной политике Антон Ткачев, представляющий фракцию "Новые люди". Банк России сравнил искусственный интеллект с атомом

Он напомнил, что в Италии уже законодательно ограничили работу популярного чат-бота ChatGPT в связи с нарушениями при сборе данных о пользователях, а теперь такой шаг рассматривают и в Германии.

"И пока все остальные запрещают, здесь мы могли бы опередить и использовать нейросети во благо", — заявил Ткачев в Госдуме.

По его словам, таким образом Россия сможет подать пример всему миру.

Ткачев подчеркнул, что главным шагом станет разработка законов, которые обеспечат нормальную работу ИИ в стране. Еще одна необходимая мера – ограничение использования алгоритмами персональных данных, добавил он.