МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 24 по 31 марта уменьшились на 0,1% и составили 593,9 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов

"Объем международных резервов по состоянию на 31 марта составил 593,9 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 0,7 миллиарда долларов США, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

На 24 марта показатель находился на уровне 594,6 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.