МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об уголовной ответственности за сбор грибов и растений, внесенных в Красную книгу. Смотри в оба: негласные правила покупки продуктов на рынке

Представители партии "Единая Россия" внесли проект в нижнюю палату парламента в конце 2022 года.

Как указали авторы, законопроект унифицирует подход к обеспечению уголовно-правовой защиты ценных видов флоры и фауны, а также водных ресурсов. Состав преступлений и формы санкций предлагается установить по аналогии со статьей УК о незаконной добыче диких животных.

Согласно документу, за незаконное уничтожение ценных видов нарушителю может грозить от шести до девяти лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей.