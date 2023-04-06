ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году останется отрицательным, но достигнет показателя в —0.2%, лучше прошлого прогноза, свидетельствуют опубликованные в четверг данные. Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году

"Более высокие, чем ожидалось, показатели 2022 года и более сдержанное, чем ожидалось, сокращение объемов производства нефти и нефтепродуктов в 2023 году дают возможность прогнозировать, что экономика сократится лишь на 0,2% в этом году", — говорится в докладе.

"В России (экономический — ред.) рост остается в зоне сокращения в 2023 году, и, хотя останется близок к нулю, это улучшение на 3,1% в сравнении с январским прогнозом", — отмечают эксперты организации. Ранее в январе ВБ прогнозировал снижение ВВП России в 2023 году на 3,3%. В октябре прошлого года ВБ ожидал снижения ВВП РФ в 2023 году на 3,6%.

На фоне мер по стимулированию экономики и сокращения нефтяных доходов, предупреждают эксперты ВБ, увеличится размер бюджетного дефицита. Его рост, согласно прогнозу, составит 3,7%. Рост уровня роста потребительских цен, согласно прогнозу Всемирного банка, вернется к 6% в текущем году и сократится до 4% к 2025 году.

Уточненный более долгосрочный прогноз предполагает, что в 2024 и 2025 году экономика РФ стабилизируется и ВВП продемонстрирует сдержанный рост на уровне 1,2% и 0,8% соответственно. Предыдущий прогноз на 2024 год оставлял рост ВВП на 1,6%.