ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Уровень государственного долга России в 2023-2025 годах будет находиться на уровне выше 20% ВВП страны, следует из обновленного прогноза Всемирного банка. Всемирный банк улучшил прогноз сокращения ВВП России на 2023 год

Согласно табличным значениям, приведенным в документе организации, в 2023 году показатель долга РФ в процентном отношении к ВВП ожидается на уровне 20,6%, в 2024 году — 22,3%, а в 2025 году — 23,8%.

При этом, по оценкам Всемирного банка, за 2022 год уровень госдолга оценивается в 17,2% к ВВП.

Кроме того, в международной организации ожидают снижение объема экспорта товаров и услуг в 2023 года на 4,6% по сравнению с сокращением на 9,6% в 2022 году. В 2024 году экспорт, как ожидается, вырастет на 2,9% в годовом выражении, а в 2025 году — на 2,6%.

Импорт товаров и услуг в России по прогнозам в 2023 году увеличится на 4,1%, а в 2024 и в 2025 годах — на 4,0% и 3,5% соответственно после падения на 9,7% в 2022 году.

Ранее в четверг Всемирный банк улучшил прогноз сокращения ВВП РФ на 2023 год на 3,1 процентного пункта до —0,2% по сравнению с январской оценкой за счет более высоких, чем ожидалось, показателей 2022 года и более сдержанного, чем ожидалось, сокращения объемов производства нефти и нефтепродуктов в 2023 году.

На фоне мер по стимулированию экономики и сокращения нефтяных доходов, предупреждают эксперты ВБ, увеличится размер бюджетного дефицита. Его рост, согласно прогнозу, составит 3,7% ВВП. Рост уровня потребительских цен, согласно прогнозу Всемирного банка, составит 6% в текущем году, а в 2024 и 2025 годах сократится до 4,5% и 4,0% соответственно.

Уточненный более долгосрочный прогноз предполагает, что в 2024 и 2025 году экономика РФ стабилизируется и ВВП продемонстрирует сдержанный рост на уровне 1,2% и 0,8% соответственно. Предыдущий прогноз на 2024 год оставлял рост ВВП на 1,6%.