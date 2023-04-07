МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Большинство частных инвесторов российском рынке проигрывают в доходности из-за недостаточной диверсификации портфелей: клиенты брокеров в среднем имеют лишь по 10-11 акций разных эмитентов, получая доходность ниже индекса Московской биржи, говорится в опубликованном в пятницу докладе НИУ ВШЭ "Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту". Мосбиржа расширила ограничения для инвесторов из недружественных стран

Авторы отмечают, что в прошлом году наблюдалась тенденция сужения круга финансовых инструментов, доступных для частных инвесторов на внутреннем фондовом рынке. "В условиях повышенных рисков Банк России ужесточает ограничения для приобретения многих финансовых инструментов неквалифицированными инвесторами", – поясняется в документе. При этом эксперты видят рост интереса частных инвесторов к прямым вложениям в акции и облигации.

"Действующая практика подталкивает частных инвесторов к прямым вложениям в ограниченный круг ценных бумаг, это приводит к тому, что портфели большинства инвесторов проигрывают по доходности рыночному портфелю. В 2022 году среднестатистический клиент российских брокеров имел только 10-11 акций в своем портфеле, хотя моделирование показывает, что увеличение числа акций до 50 штук повышает долю случаев получения доходности выше индекса Московской биржи до 99% на долгосрочном горизонте", – говорится в докладе.

Проблема, по мнению экспертов, заключается в том, что основная доля частных инвесторов не располагают активами, достаточными для диверсификации портфелей. Решить это проблему можно с помощью вложений в ПИФы, уверены они.

"Повышению эффективности управления индивидуальными портфелями может способствовать ориентация на паевые инвестиционные фонды, применяющие факторные стратегии с простым и прозрачным алгоритмом отбора активов в состав портфелей, низкими издержками на управление портфелем с помощью применения более пассивных стратегий управления и автоматизированных алгоритмов корректировки портфелей", — отмечают эксперты.

"Для повышения привлекательности частных сбережений на внутреннем рынке в финансовом регулировании и бизнес-стратегиях предлагается реализовать подход, условно называемый "индивидуализацией портфелей частных инвесторов", предполагающий формирование портфелей с учетом индивидуального риск-профиля и предпочтений каждого инвестора за счет осознанного отбора финансовых инструментов разных поставщиков на конкурентной основе", – говорится в докладе.