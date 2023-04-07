МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Реальная инфляция часто кажется выше официальной из-за того, что потребительская корзина, по которой Росстат проводит расчеты, учитывает широкий спектр товаров, а личные траты концентрируются лишь на определенных позициях из нее, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Годовая инфляция в России замедлилась

По данным Росстата, по итогам февраля инфляция составила 10,99%, а к 27 марта она замедлилась до 4,3%. При этом наблюдаемые россиянами в марте темпы роста цен находилась на уровне 14,3%, сообщал ЦБ.

"Росстат придерживается понятной методики потребительской корзины. Почему людям всегда кажется, что это неправильные цифры, объясню. В России только 40% — сейчас даже чуть меньше — всей потребительской корзины приходится на продовольствие, и когда дорожает продовольствие, это сразу бросается в глаза", — сказал он.

Однако в нее входят и товары, которые потребляются реже, — это оплата услуг общественного транспорта, бензин, образование и медицина. "Они тоже дорожают, но меньше", — подчеркнул экономист.

Задорнов добавил, что для разных групп населения личная инфляция будет различаться: пенсионеры больше тратят на продовольствие и медикаменты, молодежь – на образование и туризм. "Но могу сказать, что методики, по которым считает Росстат, апробированы, так считают во всем мире. И во всем мире людям кажется, что реальная инфляция выше, чем по статистике. Это нормально для человека", — добавил экономист.

При этом он признал, что потребительская корзина давно не пересматривалась и ее нужно адаптировать с учетом нынешних реалий потребления.