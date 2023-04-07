МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Банк России выявил новую мошенническую практику с применением социальной инженерии, говорится в сообщении регулятора. ВТБ выявил новую схему аферистов с онлайн-банкингом

Согласно информации, злоумышленники начали выманивать у россиян QR-коды для снятия наличных.

Некоторые кредитные организации запустили сервис, благодаря которому клиенты могут сгенерировать в мобильном приложении банка QR-код, который необходимо приложить к сканеру банкомата для снятия денег.

Аферисты начали выманивать у россиян такие коды. Они звонят потенциальной жертве и под видом сотрудника банка и сообщают, что с ее счета пытаются снять деньги. Затем злоумышленники просят выслать QR-код, чтобы прервать операцию, а заполучив его, снимают деньги со счета обманутого.

Центробанк прозвал россиян не делиться QR-кодом с незнакомцами, не сохранять его в телефонах и не распечатывать. Кроме того, регулятор напомнил, что банковские работники никогда не запрашивают у клиентов QR-код. заключил ЦБ.