МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин привал ужесточить контроль за использованием земли и имущества в стране. Россиян научили, как оспорить штраф за парковку у дачного участка

В ходе коллегии Росреестра он предложил сделать особый акцент на этом вопросе.

Вице-премьер отметил, что в РФ есть множество земельных участков и построек, которые используются не по назначению. Во многих государствах за такие нарушения предусмотрено наказание, вплоть до уголовного. России тоже нужно над этим работать, подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, важной задачей является усиление обязательной функции контроля. При этом важно не просто контролировать и наказывать нарушителей, но и вовлекать их в оборот, отметил вице-премьер.