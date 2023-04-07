МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-март сократились на 45% — до 1,635 триллиона руб из-за снижения цены нефти и падения экспорта газа, говорится в материалах на сайте министерства. Объем ФНБ достиг 11,906 триллиона рублей

"Нефтегазовые доходы составили 1 635 миллиарда рублей и снизились на 45% г/г, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает министерство, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. Кроме того, как полагает Минфин, уточнение механизма определения налоговой базы соответствующих налогов, а также постепенное сокращение ценовых дисконтов на нефть марки Urals будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора – особенно во втором полугодии текущего года.

Ненефтегазовые доходы составили в январе-марте 4,042 триллиона рублей и снизились на 4% преимущественно за счет с единовременного возмещения в январе 2023 года переплат налога на прибыль за предшествующие периоды.