МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,400 триллиона рублей, расходы выросли на 34%, до 8,077 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Нефтегазовые доходы российского бюджета сократились с начала года

Объем поступивших доходов в январе-марте составил 5,677 триллиона рублей, что на 21% ниже объема поступлений доходов в январе-марте 2022 года, однако, как отмечает министерство, "в целом по бюджетной системе наблюдается положительная динамика поступления доходов в годовом сопоставлении".

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 8,077 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%. Однако месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась в марте (+4,2% г/г) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.