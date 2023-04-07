МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов за март 2023 года, по предварительным данным, исполнены на 600,6 миллиарда рублей, или на 20,1% от годового плана, сообщает Минфин РФ в своем телеграм-канале. Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе – марте

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов – по состоянию на 1 апреля 2023 года — составило 600,6 миллиарда рублей или 20,1% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

На 1 апреля лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Культура" — он исполнен на 51,5%. Исполнение расходов по национальному проекту "Наука и университеты" составило 44,8%, по проекту "Производительность труда" — 32,8%, "Экология" — 23,8%, "Демография" — 23,6%, "Цифровая экономика Российской Федерации" – 22,6%, по проекту "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" — 20,7%.

За ними следуют нацпроекты "Здравоохранение" – 19,3%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" – 15,4%, "Образование" – 15,2%, "Безопасные качественные дороги" – 12,1%.

Расходы по нацпроекту "Жилье и городская среда" составили 11,0% от годовых назначений, а по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" – 8,5%.

Национальным проектом, расходы по которому составили самые низкие показатели, стал "Туризм и индустрия гостеприимства": расходы составили 0,6% от годовых назначений. Как поясняет министерство, такой уровень кассового исполнения обусловлен необходимостью подготовки, межведомственного согласования и издания необходимых актов правительства РФ в связи передачей Минэкономразвития России функций от Ростуризма в связи с его упразднением в соответствии с указом президента России.