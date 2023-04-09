МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Долгий период бесплатных денег и накачка ими экономик, пандемия коронавируса, торговые войны и обострение геополитической ситуации стали главными причинами наступающего мирового кризиса, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет, заявил Задорнов

Ранее он заявил, что глобальная экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за данное время накопились огромные дисбалансы.

"Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США, так и в Европе, то есть деньги по сути ничего не стоили больше 10 лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под 1-2%, например, под венчурные проекты и рассчитывать, что за 10 лет твои идеи окупятся", — ответил Задорнов вопрос о причинах накопления дисбалансов.

Второй причиной являются программы количественного смягчения, проводимые ЕЦБ и ФРС США, которые накачивали экономики бесплатными деньгами. Третьей причиной Задорнов назвал пандемию, во время которой власти многих стран выплачивали людям и бизнесу деньги, стимулируя спрос.

"Четвертое, это торговые войны и протекционизм – выстраивание барьеров, усложнение торговых отношений и прямой запрет на поставки ряда товаров между крупнейшими экономиками мира – США и Китаем. То есть мы вступили в период, когда страны фактически начинают переходить от свободной торговли к закрытию своих рынков", — говорит он.

Наконец, западные санкции против России, которые привели к изменению логистических цепочек и дисбалансу на рынке энергоносителей, являются пятым "штрихом" наступающего мирового кризиса.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00.